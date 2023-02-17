Воины 503 ОБМП и 36-й бригады показали 'ночное сафари' на окупантов (видео)

Украинские аэроразведчики ночью выследили оккупантов, которые прятались в окопах и сновали нашими территориями. Наши защитники четко отработали по врагу.

Видео ликвидации интервентов появилось в соцсетях. Отмечается, что работали 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского и 503-й отдельный батальон морской пехоты.

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На кадрах можно увидеть, как дроны фиксируют местонахождение врага и ликвидируют его сбросами ВОГов с беспилотников.

"В вечный сон ужасов морские пехотинцы провожают русских солдат на украинском Донбассе. Вашему вниманию ночное сафари на оккупантов общими усилиями 503 Отдельного батальона морской пехоты и 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского", — говорится в описании к видео.

Предлагаем прочесть также, как бойцы ВСУ из танка уничтожили группу оккупантов на Запорожском направлении.

Напомним, ранее операторы дронов вблизи Угледара сняли на видео уничтожение нескольких единиц вражеской техники. В кадр попал и российский солдат, пытавшийся убежать подальше от подбитого танка.

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