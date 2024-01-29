Воины ССО на Запорожском направлении разнесли два опорных пункта оккупантов (видео)

На Запорожском направлении фронта воины Сил Специальных Операций разбили два опорных пункта российских интервентов.

Как сообщило командование сил специальных операций ВС Украины, операторы одного из подразделений ССО во время ведения разведки на Запорожском направлении заметили опорные пункты врага.

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"Их уничтожение было необходимо для улучшения тактической обстановки", – говорят в ССО.

Отмечается, что цели были уничтожены огневыми поражениями посредством ударных БпАК.

"В результате точной работы опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом врага уничтожены до основания", — добавили в ССО.

На видео, опубликованном в сети, можно увидеть, как операторы ССО с помощью дрона установили на место разбитых вражеских опорных пунктов сине-желтый флаг.

Напомним, бойцы Сил Специальных Операций на Донетчине совершили "дерзкий налет" на опорный пункт оккупантов и взяли пленных.

А вблизи Иловайска в результате атаки военного полигона пало более 20 оккупантов. Они были участниками проекта "Судный день", предусматривающего обучение пилотов БПЛА.

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