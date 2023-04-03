'Война должна закончиться внезапно': астролог дал прогноз по контрнаступлению ВСУ

Война в Украине может закончиться внезапно, у ВСУ есть большие шансы на успехи на фронте в апреле. Особенно важными будут 21-22 апреля.

Об этом ТСН заявил астролог и хиромант Владимир Бадиян. "Некоторые моменты будут даже 5 апреля. У нас есть возможности, поэтому завоевания будут. Президент России Владимир Путин делает все, что он говорит, продолжается ядерная манипуляция. Он будет идти до конца, пока жив. Но он сам. По-настоящему его никто не поддерживает, хотя покупают у него нефть", – отметил он.

По словам астролога, в определенный момент войска РФ просто отойдут из захваченных территорий. Произойдет очень важное событие, которое повлияет на Путина.

"Переговоры начнутся или этой весной, или осенью. Но окончание войны будет чуть позже. Второй сценарий - даже если Путин не останется, у нас не будет покоя, если мы один на один останемся с Россией. У Россию такой менталитет и искаженная история, у них 100-процентное понимание, что Украина - это Россия. Это будет тянуться до того момента, пока не будем иметь ядерное оружие или коалицию", – отметил Бадиян.

Он уточнил, что создание коалиции возможно в 2024 году, и первая заинтересованная в этом страна- Польша.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.