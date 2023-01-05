"Война в Украине может затянуться на 10 лет", – эксперт Роман Свитан

Военный аналитик и летчик-инструктор Роман Свитан сделал прогноз дальнейшего развития войны в Украине. По его мнению, если Украина выйдет на границы 1991 года, это еще не будет означать окончательную победу.

Об этом Роман Свитан рассказал в интервью изданию "Главред". Он отметил, что такой рывок на границы это только промежуточный результат.

Скорее всего, считает эксперт, ВСУ выйдет на Краснодон в районе Таганрога, а дальше будет уничтожать донецкую группировку. По его прогнозам, на это уйдет несколько месяцев.

"Линия фронта будет проходить уже по сухопутной границе Украины и России, а это около 1000 км от Брянской до Ростовской области", - сказал он.

Свитан также сказал, что полной победой для Украины станет распад российской федерации на составляющие.

"До этой победы можно дойти и за два года, и за десять лет точно", - сказал он.

По его прогнозам, после выхода на границы 1991 г. дальше должно последовать прикрытие нашего неба и границ или в результате вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре. Также он упомянул о варианте гарантий всех членов блока Альянса по ненападению россии.

Отвечая на вопрос, почему на выход на предыдущие границы Украине нужно несколько месяцев, Свитан упомянул количество мобилизованных в россии.

"Нам нужно успеть это сделать к середине весны, поскольку к маю у россии уже будет 300-тысячное войско – контрактное, более-менее подготовленное. По той границе будет горячая линия войны", - отметил он.

По мнению Свитана, "конкуренция" между большей численностью войск со стороны россии и лучшим вооружением со стороны ВСУ по линии фронта может продолжаться годами.

Напомним, что руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

Ранее свой прогноз по поводу будущей россии высказал Секретарь СНБО Алексей Данилов. В новогоднем поздравлении он показал, как пылает Москва и бегут крысы.

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