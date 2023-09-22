Вот как нужно хранить апельсины, чтобы они не заплесневели

Как правильно хранить апельсины, чтобы на них не появилась плесень

Плесень появляется на теплых и органических веществах, в том числе овощах, сырах, фруктах, молочных продуктах. Поэтому еда – идеальная среда для размножения этого типа нитчатого микроскопического грибка.

В холодильнике, как и в амбаре, когда продукты хранятся неправильно или когда вы забываете их вовремя съесть, в конце концов появляется гниль. Затем они приобретают неприятную текстуру, а о плесени можно узнать по зеленоватым или белым пятнам.

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Необходимо сохранять большую бдительность: даже если плесень видна только на поверхности, иногда корни грибка уже проникли внутрь продуктов. В общем, риск для здоровья не очень высок, но в некоторых случаях плесень может выделять микотоксины.

Цитрусовые, как и апельсины, имеют тенденцию быстро портиться, если их не хранить должным образом.

Для начала при покупке в супермаркете внимательно проверяйте апельсины на наличие синяков или коричневых пятен. Их текстура должна быть твердой, а кожура блестящей – так они будут свежее.

Как правильно хранить апельсины в холодильнике?

Сохранять свежие апельсины очень просто: достаточно поместить их при комнатной температуре в сухое прохладное место с вентиляцией. Вы также можете положить их прямо в ящик для фруктов холодильник без пакета.

Советуем не хранить их в пакете или контейнере с крышкой, поскольку это может привести к сокращению их свежести, а также к образованию плесени (из-за чрезмерной влажности) и приведет к быстрому гниению.

На фруктовой тарелке можно хранить апельсины около 10 дней в холодные периоды. В жару их можно хранить всего 4 дня, а в холодильнике – 15–20 дней.

Однако срок хранения этого цитрусового зависит не только от климата, но и от сорта апельсина, а также от спелости к моменту его покупки.

Многие люди оставляют апельсины созревать при комнатной температуре в течение нескольких дней, а затем сохраняют их дольше. Поэтому, если вы решили это сделать, мы рекомендуем беречь вазу для фруктов от прямых солнечных лучей и хранить ее в чистом, сухом месте.

Напомним, что многие хранят хлеб в холодильнике, но это не очень хорошая идея. Специалисты утверждают, что в такой ситуации хлеб рискует испортиться быстрее.

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