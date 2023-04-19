'Вовки Да Вінчі' показали бои за последнюю дорогу в Бахмут (видео)

Украинские военные героически удерживают позиции в Бахмуте Донецкой области, который оккупанты пытаются захватить с начала полномасштабного вторжения. В частности, в бой с "вагнеровцами" вступают бойцы батальона "Вовки Да Вінчі".

Они не дают российским захватчикам захватить последний путь в Бахмут. Видео с боем опубликовали на YouTube-канале подразделения.

"Бой роты "Гонор" батальона "Вовки Да Вінчі" за последний путь на Бахмут!" – говорится в сообщении.

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Оккупанты решили прорвать украинскую оборону силами пехоты без поддержки бронетехники. Впрочем, россиянам это не удалось, они погибли в поле боя.

На видео видно, что россияне пытаются вплотную подойти к позициям украинских защитников. Бойцы дают им отпор из всего оружия, применяя гранатометы и гранаты.

Напомним, заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр, заявила о том, что контрнаступательные действия войск уже начались.

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