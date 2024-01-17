Впервые астрономы увидели галактику, в которой нет ни одной звезды

Астрономы из американской обсерватории Грин-Бенк случайно обнаружили огромную галактику, не содержащую видимых звезд. Объект, названный J0613+52, расположен на расстоянии около 270 миллионов световых лет от Земли.

Галактика имеет форму спирали, характерную для других галактик, но визуально ее отличает отсутствие звезд. Астрономы полагают, что J0613+52 может быть первой известной протогалактикой в ближайшей Вселенной. Об этом пишет Financial Express.

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Протогалактики – это первые галактики, образовавшиеся после Большого взрыва. Они состоят преимущественно из газа и пыли, из которых со временем образуются звезды.

В случае J0613+52 похоже, что процесс звездообразования не состоялся. Причиной этого может служить то, что газ в галактике слишком разрежен. Кроме того, J0613+52 расположена вдали от других галактик, которые могли бы способствовать звездообразованию.

Исследователи надеются, что дальнейшие исследования J0613+52 помогут лучше понять раннюю Вселенную и процессы, приведшие к образованию галактик.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

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