Врачи назвали самый полезный для организма овощ: вы будете удивлены

Морковь – это не просто вкусный и полезный овощ, но и мощный антиоксидант, который может помочь бороться с признаками старения. Если вы полагали, что морковь полезна только для зрения, то готовьтесь узнать больше о ее замечательных свойствах.

Об этом пишет Ukr.media.

Бета-каротин, придающий моркови яркий оранжевый цвет, является основным пигментом и предшественником витамина А в нашем организме. Витамин А славится своей способностью поддерживать здоровье кожи, уменьшая ее сухость и морщинки.

Морковь содержит многочисленные антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме, которые могут повредить клетки и привести к преждевременному старению.

Исследования показывают, что антиоксиданты в моркови могут помочь оградить кожу от ультрафиолетового излучения, уменьшая риск появления морщин и других признаков старения.

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Морковь также способствует укреплению ногтей и волос благодаря своим витаминам и минералам. Регулярное употребление моркови делает волосы более блестящими и здоровыми.

Чтобы сохранить максимум полезных свойств моркови, следует употреблять ее разными способами: сырой в салатах или как вкусный снек, вареной (однако, варка должна быть короткой или на пару), запеченной в духовке с медом или оливковым маслом, в форме сока или блюд на пару .

Напомним, мы уже писали, как сажать и ухаживать за морковью и свеклой, чтобы они уродили сладкими.

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