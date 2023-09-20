Врачи объяснили, что произойдет с вашим организмом после употребления пищи с плесенью

Продукты, имеющие малейшие признаки плесени, должны сразу попасть в свалку. Их нельзя также давать животным.

Как сообщает издание "Cleveland Clinic", некоторые виды плесени могут производить токсичные вещества, известные как микотоксины, которые могут вызвать проблемы с дыханием, головокружение и тошноту. Но это не касается, например, специальных сыров с плесенью. Они "заражены" полезными бактериями.

Диетолог Лилиан Креггс-Дино говорит, что плесень, обнаруженная на испорченных продуктах, может быть опасна. После употребления у человека может появиться одышка, тошнота, повышение температуры или диарея.

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"Аллергические реакции могут быть отсроченными или они могут возникнуть сразу. Это зависит от того, какая это была плесень", — сказала она.

Она добавила, что плесень развивается на пищевых продуктах иногда незаметно. В незначительных дозах она не приведет к значительному ухудшению здоровья.

Уже зараженные продукты она советует срочно утилизировать. Поскольку споры плесени переносятся воздухом и циркулируют в окружающей среде, ища "гостеприимного места для посадки".

"Когда споры находят соответствующего хозяина, они начинают расти. Признаками плесени являются белые пятна, пятна необычного цвета или еда, которая мягче обычной или неприятно пахнет. Но хотя соблазнительно соскоблить этот "пух" и все равно съесть пищу, это может быть не лучшим решением. Нет способа узнать с виду, безопасная или вредная плесень", – добавила эксперт.

Доктор Креггс-Дино добавляет, что некоторые плесени также могут образовывать опасное вещество, которое называется токсинами, в частности афлатоксины, которые могут быть особенно ядовитыми. "Это чрезвычайно опасно для здоровья человека. Они действительно могут повлечь смерть", — предупредила она.

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Продукты, которые необходимо выбросить, если они имеют признаки плесени:

Мягкие овощи и фрукты, такие как огурцы, помидоры и персики.

Мясные изделия.

Йогурт.

Джемы и желе.

Арахисовое масло.

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