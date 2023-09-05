Врачи ответили, какая рыба полезнее – минтай или хек

Рыба является ценным источником полезных веществ для нашего организма. Украинцы выбирают хэк и минтай из-за их доступности и популярности. Давайте рассмотрим различия между ними и определим, которая полезна.

Хек

Хек – это промысловая рыба, которую возделывают мгновенно после отлова, чтобы сохранить ее вкусовые качества и полезные свойства. Она способствует здоровью сосудов и сердца благодаря высокому содержанию антиоксидантов, а также выводит канцерогены из организма и полезен людям с проблемами пищеварения.

Кроме того, хек содержит много омега-3, которая полезна для щитовидной железы и способствует укреплению волос и кожи головы. Он поддерживает иммунитет, кости, суставы и звезды, а также способствует снижению уровня сахара в крови, что полезно для людей с сахарным диабетом.

Хек вылавливается в холодных водах и особенно ценится на Дальнем Востоке.

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Минтай

Минтай имеет похожий вкус на хека, но полезнее по питательной ценности. Он надолго утоляет аппетит и рекомендуется для лечебных диет. Минтай содержит микроэлементы, положительно влияющие на зубную эмаль и способствующие активному росту волос.

Рекомендуется использовать минтай при эндокринных заболеваниях и проблемах с сердечно-сосудистой системой. Важно также отметить высокое содержание йода в минтае, что делает его эффективным для профилактики заболеваний щитовидной железы.

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