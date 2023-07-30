Врачи США предупредили о новом опасном вирусе, который может стать массовым в Америке

Центры контроля и профилактики заболеваний напоминают общественности о новой малоизвестной болезни, которая может получить массовое распространение в США.

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По данным Foxnews, эта болезнь известна как альфа-гал синдром (AGS) и возникает вследствие укуса клеща под названием "Одинокая звезда", распространенного преимущественно в юго-восточных и восточных штатах США. Болезнь приводит к аллергической реакции на определенные виды красного мяса, в частности свинину, говядину, кролика, баранину и оленину, или на продукты, происходящие от млекопитающих, такие как творог, молоко, другие молочные продукты и желатин.

В случае потребления продуктов, содержащих аллергены, люди могут испытывать серьезные аллергические симптомы в течение нескольких часов. В одном из документированных случаев AGS мужчина употребил стейк на ужин и проснулся в 2 ночи с анафилактической реакцией, заставившей его обратиться за неотложной медицинской помощью.

Среди распространенных симптомов AGS можно выделить крапивницу, зуд и шелушение кожи, отек губ, лица, языка и горла, свистящее дыхание или одышку, а также боль в животе, диарею, расстройство желудка и рвоту.

Ситуацию усложняет тот факт, что у разных людей реакция на AGS может быть разнообразной и изменяться с течением времени. Журналисты отмечают, что однажды человек может съесть что-то, что вызовет у него анафилактическую реакцию и потребность в неотложной помощи, а на следующий день потреблять мясо и другие продукты без каких-либо симптомов.

Медицинская общественность и органы здравоохранения относятся к этой болезни серьезно и рекомендуют быть внимательными при взаимодействии с клещами и потреблении определенных видов красного мяса и молочных продуктов, которые могут стать триггерами для аллергических реакций у людей с AGS.

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