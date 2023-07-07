Враг ночью атаковал Украину шахедами, обломки убили людей в авто на Днепропетровщине (фото)

Ночью 7 июля враг атаковал мирные украинские города. На этот раз были применены иранские ударные дроны "Shahed-136/131". Атака произошла с юго-восточного направления.

Как сообщило командование Воздушных сил Украины, враг атаковал с 18 дронов. Благодаря ПВО было уничтожено 12 "Шахедов".

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Только в Днепропетровской области силы ПВО ликвидировало сбивших шесть вражеских дронов. Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, обломки одного из дронов упали на авто, которое ехало по трассе. "Два человека погибли", – сообщил Лысак в Телеграм-канале.

Также, по его словам, один БПЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе. "Произошел пожар. Пламя охватило более 100 кв. м и достигало 4-метровой высоты", — отметил он.

В результате инцидента никто не пострадал.

Лысак добавил, что враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

Напомним, в ночь на 6 июля российские боевики атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр". Одна из ракет попала в многоэтажное здание во Львове, убив 10 человек.

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