Время бежать в обменник? украинцам объяснили, в какой валюте лучше хранить сбережения

Украинцам советуют обратить внимание на инвестиции в евро, поскольку эта валюта демонстрирует лучшие перспективы на фоне глобальных рисков для доллара, в частности, связанных с политикой Дональда Трампа. Хотя делать точные прогнозы сложно, эксперты считают, что именно евро имеет больше шансов на рост, тогда как доллар остается стабильным инструментом для сохранения средств.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал финансист Сергей Фурса. Он отметил, что в условиях геополитического напряжения все больше граждан интересуются, какую валюту лучше выбрать для сбережений и где выгоднее ее покупать – в банках или в обменных пунктах.

Однозначного совета, где именно стоит покупать валюту, я дать не могу. Часто бывает, что в обменниках курс более привлекательный. Если видите более выгодный вариант – выбирайте его. Это вполне логично", – подчеркнул эксперт.

Финансовый эксперт отмечает, что каждый из вариантов – банки или обменники – имеет как преимущества, так и недостатки. Банковские учреждения обычно предлагают более высокий уровень безопасности и защиты для клиента, но их курс не всегда выгоден. В обменных пунктах можно найти лучшие условия, хотя существуют определенные риски, связанные с теневым оборотом наличных денег.

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"Прогнозировать курс доллара – задача непростая, особенно находясь в Киеве. Но если говорить о выборе между долларом и евро, то именно евро выглядит привлекательнее. Несмотря на недавний рост, эта валюта продолжает укрепляться на фоне экономических угроз, создаваемых Дональдом Трампом для глобального рынка", – пояснил Сергей Фурса.

По его мнению, доверие к доллару постепенно снижается, и это повлекло за собой так называемое "переформатирование" глобального рынка: инвесторы уменьшают долю вложений в американские активы. Такая тенденция уже сказалась на соотношении доллара и евро – и, вероятно, будет иметь влияние и дальше.

Некоторые крупные банки США прогнозируют, что курс доллара к евро может достичь 1,2 или даже 1,25. Но делать точные прогнозы пока невозможно – все зависит от общемировых процессов и политики Федеральной резервной системы США", – подытожил эксперт.

Финансовый аналитик советует украинцам, планирующим сохранить или инвестировать свои средства, обратить внимание на евро. "В настоящее время евро выглядит более перспективным. Если уже вкладывать деньги, то целесообразнее выбирать валюту с потенциалом к росту – и сегодня это именно евро", – отметил он. В то же время, эксперт подчеркнул, что окончательный выбор валюты должен зависеть от ваших личных финансовых целей.

Актуальный курс доллара в банках (на 25 июня 2025 г.) Курс доллара в финансовых учреждениях колеблется в пределах 41,5–42,05 грн за один доллар США. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на 8–10 копеек. Вот данные от ведущих банков:

ПриватБанк – 41,30 / 41,90 грн

Райффайзен Банк – 41,59 / 41,83 грн

ПУМБ – 41,60/42,20 грн

Сенс Банк – 41,50 / 41,95 грн

Универсал Банк – 41,00 / 42,00 грн

Укрсиббанк – 41,45 / 42,05 грн

ТАСкомбанк – 41,50 / 42,05 грн

А-Банк – 41,30/42,10 грн

Прокредит Банк – 41,46 / 42,06 грн

Раньше мы рассказывали, когда ждать перемен в курсе доллара.

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