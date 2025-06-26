Час бігти в обмінник? українцям пояснили, в якій валюті краще зберігати заощадження

Українцям радять звернути увагу на інвестиції в євро, оскільки ця валюта демонструє кращі перспективи на тлі глобальних ризиків для долара, зокрема пов’язаних із політикою Дональда Трампа. Хоча робити точні прогнози наразі складно, експерти вважають, що саме євро має більше шансів на зростання, тоді як долар залишається стабільним інструментом для збереження коштів.

Про це в коментарі для OBOZ.UA розповів фінансист Сергій Фурса. Він зазначив, що в умовах геополітичної напруги дедалі більше громадян цікавляться, яку валюту краще обрати для заощаджень і де вигідніше її купувати – в банках чи в обмінних пунктах.

"Однозначної поради, де саме варто купувати валюту, я дати не можу. Часто буває, що в обмінниках курс привабливіший. Якщо бачите вигідніший варіант – обирайте його. Це цілком логічно", – підкреслив експерт.

Фінансовий експерт наголошує, що кожен із варіантів – банки або обмінники – має як переваги, так і недоліки. Банківські установи зазвичай пропонують вищий рівень безпеки й захисту для клієнта, але їхній курс не завжди вигідний. Натомість в обмінних пунктах можна знайти кращі умови, хоча існують певні ризики, пов’язані з тіньовим обігом готівки.

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"Прогнозувати курс долара – завдання непросте, особливо перебуваючи в Києві. Але якщо говорити про вибір між доларом і євро, то наразі саме євро виглядає привабливіше. Попри нещодавнє зростання, ця валюта продовжує укріплюватися на фоні економічних загроз, які створює Дональд Трамп для глобального ринку", –пояснив Сергій Фурса.

На його думку, довіра до долара поступово знижується, і це спричинило так зване "переформатування" глобального ринку: інвестори зменшують частку вкладень в американські активи. Така тенденція вже позначилася на співвідношенні долара й євро – і, ймовірно, матиме вплив і надалі.

"Деякі великі банки США прогнозують, що курс долара до євро може досягти 1,2 або навіть 1,25. Але робити точні прогнози наразі неможливо – усе залежить від загальносвітових процесів і політики Федеральної резервної системи США", – підсумував експерт.

Фінансовий аналітик радить українцям, які планують зберегти або інвестувати свої кошти, звернути увагу на євро. "Наразі євро виглядає більш перспективним. Якщо вже вкладати гроші, то доцільніше обирати валюту з потенціалом до зростання – і сьогодні це саме євро", – зазначив він. Водночас експерт наголосив, що остаточний вибір валюти має залежати від ваших особистих фінансових цілей.

Актуальний курс долара в банках (на 25 червня 2025 року)Курс долара у фінансових установах коливається в межах 41,5–42,05 грн за один долар США. У порівнянні з попереднім днем, курс знизився на 8–10 копійок. Ось дані від провідних банків:

ПриватБанк – 41,30 / 41,90 грн

Райффайзен Банк – 41,59 / 41,83 грн

ПУМБ – 41,60 / 42,20 грн

Сенс Банк – 41,50 / 41,95 грн

Універсал Банк – 41,00 / 42,00 грн

Укрсиббанк – 41,45 / 42,05 грн

ТАСкомбанк – 41,50 / 42,05 грн

А-Банк – 41,30 / 42,10 грн

Прокредит Банк – 41,46 / 42,06 грн

Раніше ми розповідали, коли чекати змін у курсі долара.

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