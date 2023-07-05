Всегда делайте одно простое действие: Что делать, чтобы руль автомобиля не нагревался на солнце

Что делать, чтобы руль авто не нагревался на солнце

Летний сезон обычно ассоциируется с отпуском, свежими ягодами, фруктами и прочими радостями жизни. Но для водителей он часто связан с адской жарой в салоне автомобиля.

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Особенно если автомобиль был оставлен на солнце, первым разогревается руль, что может привести к неприятным и болезненным ощущениям во время вождения. Но есть очень простой способ решить эту проблему.

Рекомендуется перед выходом из автомобиля повернуть руль так, чтобы его нижняя часть была сверху, а при возвращении в автомобиль вернуть его в обычное положение.

Таким образом, важная сторона руля останется в тени приборной панели во время вождения и не будет нагреваться до неприемлемой температуры.

Раньше мы писали об интересных и необычных способах охлаждения летом. К примеру, в Индии используют специальные коврики, изготовленные из растения, известного как "ветивер". Эти коврики постоянно увлажняются водой, которая улетучивается и охлаждает помещение.

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