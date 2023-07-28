Всего два обычных продукта необходимы для очистки чугунной ванны, чтобы она стала снова белоснежной.

Как почистить чугунную ванну в домашних условиях – как отмыть желтизну в ванной и как очистить ванну от ржавчины.

С годами ванна теряет свой привлекательный и белый внешний вид. Появляется известковый налет, накипь, желтизна и другие загрязнения.

Знайте, что это можно исправить, используя всего два ингредиента. Простым Лайфхаком поделились эксперты издания Sante Plus.

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Чтобы ваша ванна снова стала белой, не нужно бежать в магазин за дорогими химическими средствами. Вместо этого можно воспользоваться белым уксусом и жидкостью для мытья посуды. В этом случае вам понадобится:

30 мл белого уксуса;

15 мл жидкости для мытья посуды;

распылитель.

Для начала нужно приготовить раствор, который очистит вашу ванну.

1. Налейте белый уксус в миску или другую глубокую емкость, нагрейте в микроволновке в течение одной минуты.

2. После нагревания перелейте его в бутылку с распылителем с помощью воронки, затем добавьте жидкость для мытья посуды и все перемешайте, осторожно стряхнув бутылку с распылителем.

3. Распылите раствор на ванну и оставьте на 30 минут.

4. Протрите поверхность губкой, прежде чем смыть теплой водой.

Обратите внимание, что чистящий раствор также можно использовать для очистки душа и раковины, в частности, благодаря противоизвестковым и антисептическим свойствам белого уксуса.

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