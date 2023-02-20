Всего один ингредиент и драники не потемнеют
Деруны – это блюдо, которое любит едва ли не каждый за простоту приготовления и его вкус. Картофельные оладьи можно готовить с сыром, зеленью, фаршем, кабачками, тыквой и т.д.
Если вы хотите, чтобы блюдо не темнело, есть несколько секретов приготовления дерунов – это либо добавление в тесто кисломолочных продуктов, либо сока лимона, или натертого лука.
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Что делать, чтобы деруны не темнели
- Можно добавить в тесто лук. Делать это следует следующим образом – на слой натертого картофеля нужно всыпать ложку. И повторить так со следующим слоем измельченного картофеля.
- В тесто можно добавить немного лимонного сока или лимонной кислоты, разбавленной в воде.
- Также не даст тесту темнеть натертое яблоко, однако тогда драники нужно будет подсолить, чтобы регулировать их вкус.
- Тесто на деруны будет светлым, если положить в него столовую ложку сметаны, кефира, сливок или йогурта.
Известный украинский повар Евгений Клопотенко поделился собственными секретами приготовления дерунов.
По его словам, для этого блюда следует выбирать картофель с высоким содержанием крахмала – тогда драники в процессе жарки будут хорошо держать форму.
Для приготовления дерунов возьмите:
- 7 картофелин
- 1 луковицу
- 1 яйцо
- 1 ст. л. муки
- Соль и перец по вкусу
- Для жарки нужно приготовить 5 ст. л. подсолнечного масла.
Как готовить:
- Очистите картофель и лук, порежьте его на части произвольного размера и переложите в чашу блендера.
- Добавьте яйцо и перебейте в однородную массу.
- Высыпьте смесь в миску и добавьте муку, посолите и поперчите по вкусу.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и на горячую сковороду столовой ложкой выкладывайте тесто.
- Жарьте с обеих сторон до появления румяной корочки.
- Деруны следует выкладывать на тарелку, покрытую бумажным полотенцем, чтобы он впитал лишнее масло.
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