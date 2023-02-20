Всього один інгредієнт і деруни не потемніють
Деруни – це страва, яку полюбляє чи не кожен за простоту приготування та її смак. Картопляні оладки можна готувати з сиром, зеленню, фаршем, кабачками, гарбузом тощо.
Якщо ви хочете, аби страва не темнішала, є кілька секретів приготування дерунів – це або додавання у тісто кисломолочних продуктів, або соку лимона, чи натертої цибулі.
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Тож, що робити, щоб деруни не темніли
- Можна додати в тісто цибулю. Робити це варто наступним чином – на шар натертої картоплі потрібно всипати ложку. Та повторити так з наступним шаром подрібненої картоплі.
- У тісто можна додати трохи лимонного соку чи лимонної кислоти, розведеної у воді.
- Також не дасть тісту темнішати натерте яблуко, однак тоді деруни треба буде підсолити, аби регулювати їхній смак.
- Тісто на деруни буде світлим, якщо покласти в нього столову ложку сметани, кефіру, вершків або йогурту.
Відомий український кухар Євген Клопотенко поділився власними секретами приготування дерунів.
За його словами, для цієї страви варто обирати картоплю з високим вмістом крохмалю – тоді деруни в процесі смаження добре триматимуть форму.
Для приготування дерунів візьміть:
- 7 картоплин
- 1 цибулину
- 1 яйце
- 1 ст. л. борошна
- Сіль та перець до смаку
- Для смаження треба підготувати 5 ст. л. соняшникової олії.
Як готувати:
- Очистьте картоплю та цибулю, поріжте їх на частини довільного розміру та перекладіть в чашу блендера.
- Додайте яйце та перебийте до однорідної маси.
- Висипте суміш до миски й додайте борошно, посоліть та поперчіть до смаку.
- Розігрійте пательню з соняшниковою олією і на гарячу сковорідку столовою ложкою викладайте тісто.
- Смажте з обох сторін до появи рум’яної скоринки.
- Деруни варто викладати на тарілку, вкриту паперовим рушником, аби він увібрав зайву олію.
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