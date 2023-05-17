Всего три ингредиента: как приготовить весенний салат из редис и яиц

Редис очень популярен овощ весной. Именно в эту пору купить качественную редис больше шансов – она еще сочная внутри и имеет хрусткость.

Предлагаем вам приготовить очень быстрое и полезное блюдо из редиса – салат с яйцами и зеленым луком. Он станет хорошим выбором для сытного и полезного ужина.

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Ингредиенты:

6 вареных яиц (нарезанные на четвертинки или кубиками)

8-12 редисок (нарезанная на тонкие кружочки)

7 перьев зеленого лука (нарезанные мелко)

Соль, черный молотый перец – по желанию

Заправить салат можно маслом или сметаной. Можно и майонезом.

Как готовить:

В глубокой миске соедините нарезанные яйца, редис и зеленый лук. Заправьте салат растительным маслом или сметаной, посолите и поперчите. Перемешайте и можете пробовать.

Вы можете заменять ингредиенты в таком салате по своему вкусу. Например, добавить свежие огурцы, или листья салата, или шпината. Также можно использовать различные виды заправок, например на основе уксуса или горчицы, чтобы создать разнообразные вкусовые вариации.

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