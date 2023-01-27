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Вспотевшая Дорофеева презентовала новый клип "Ватсап" и эмоционально сыграла на барабанах (видео)

Татьяна Иванова

Надя Дорофеева в клипа 'Ватсап'

Украинская певица Надя Дорофеева представила новую песню в необычном образе. В своем клипе она эмоционально сыграла на барабанах.

Музыкальное видео к песне "Ватсап" появилось на странице певицы в Youtube. Режиссером клипа выступил режиссер музыкальных клипов украинских и израильских артистов Инди Хаит, предложивший певице необычное амплуа.

"Я искал подход, чтобы передать надрыв и эмоциональность, что есть в песне, и именно песня подсказала мне решение в виде крутой барабанной партии. Я решил показать девушку, которая тяжело переживает разлуку, и всю свою боль и отчаяние вкладывает в каждый удар барабанной палочки . Она играет и играет, пока силы не заканчиваются", - поделился Хаит.

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Отмечается, что Надя Дорофеева овладела ударным музыкальным инструментом за несколько недель.

В словах к песне певица воплотила всю тоску по родному дому и любимому.

“Она его спрашивала и плакала

Она была до смерти испугана

Она его просила

Хотя иногда звони мне

Звони мне"

Поклонники певицы поддержали новую украиноязычную композицию Дорофеевой своими комментариями:

  • Очень сильная песня, слушала со слезами на глазах, песня о нынешней жизни украинок, ожидающих своих мужчин. Желаю всем вернуться домой живыми и здоровыми…
  • Спасибо за новый хит! Как всегда профессионально, органично, благозвучно!!! Какая красивая украинская песня!!
  • От переживаний творчество перешло на новый уровень... Сильная по сути песня, звучащая от сердца. Слава Украине, Героям слава, мы победим, отстроимся, но боль от пережитого останется навсегда!
  • Это невероятно У меня не хватает слов, чтобы описать как я обожаю тебя и твои песни! Надя, спасибо за твое творчество! Ты вдохновляешь меня идти вперед! СПАСИБО.

Ранее певица Надя Дорофеева показала свою стройную фигуру и написала об утреннем сексе.

Напомним, что пара Владимир Дантес и Надя Дорофеева развелись в начале февраля прошлого года. Пара была в браке 6 лет.

После развода с Дантесом Надя начала встречаться с лучшим другом Вовы – Мишей Кацуриным. А Владимира с бывшей женой Кацурина – Дашей.

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