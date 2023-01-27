Вспотевшая Дорофеева презентовала новый клип "Ватсап" и эмоционально сыграла на барабанах (видео)

Украинская певица Надя Дорофеева представила новую песню в необычном образе. В своем клипе она эмоционально сыграла на барабанах.

Музыкальное видео к песне "Ватсап" появилось на странице певицы в Youtube. Режиссером клипа выступил режиссер музыкальных клипов украинских и израильских артистов Инди Хаит, предложивший певице необычное амплуа.

"Я искал подход, чтобы передать надрыв и эмоциональность, что есть в песне, и именно песня подсказала мне решение в виде крутой барабанной партии. Я решил показать девушку, которая тяжело переживает разлуку, и всю свою боль и отчаяние вкладывает в каждый удар барабанной палочки . Она играет и играет, пока силы не заканчиваются", - поделился Хаит.

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Отмечается, что Надя Дорофеева овладела ударным музыкальным инструментом за несколько недель.

В словах к песне певица воплотила всю тоску по родному дому и любимому.

“Она его спрашивала и плакала

Она была до смерти испугана

Она его просила

Хотя иногда звони мне

Звони мне"

Поклонники певицы поддержали новую украиноязычную композицию Дорофеевой своими комментариями:

Очень сильная песня, слушала со слезами на глазах, песня о нынешней жизни украинок, ожидающих своих мужчин. Желаю всем вернуться домой живыми и здоровыми…

Спасибо за новый хит! Как всегда профессионально, органично, благозвучно!!! Какая красивая украинская песня!!

От переживаний творчество перешло на новый уровень... Сильная по сути песня, звучащая от сердца. Слава Украине, Героям слава, мы победим, отстроимся, но боль от пережитого останется навсегда!

Это невероятно У меня не хватает слов, чтобы описать как я обожаю тебя и твои песни! Надя, спасибо за твое творчество! Ты вдохновляешь меня идти вперед! СПАСИБО.

Ранее певица Надя Дорофеева показала свою стройную фигуру и написала об утреннем сексе.

Напомним, что пара Владимир Дантес и Надя Дорофеева развелись в начале февраля прошлого года. Пара была в браке 6 лет.

После развода с Дантесом Надя начала встречаться с лучшим другом Вовы – Мишей Кацуриным. А Владимира с бывшей женой Кацурина – Дашей.

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