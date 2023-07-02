ВСУ ликвидировали полевой склад оккупантов вместе с солдатами (мощное видео)

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. В частности, самоходный артиллерийский дивизион ликвидировал полевой склад россиян и личный состав неприятеля.

В Министерстве обороны показали работу военных. Видео обнародовал первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в Telegram.

"Работа самоходного артиллерийского дивизиона и Артиллерийского дивизиона под корректировкой БУАР 5 отдельной штурмовой бригады. Подтверждено уничтожение полевого склада оккупантов вместе с личным составом", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как по позициям оккупантов нанесен удар. В результате "прилета" произошел мощный взрыв и поднялся ствол дыма.

Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, украинские защитники уже проводят зачистку от врага на левом берегу Днепра в Херсонской области, временно оккупированную российскими боевиками. Силы обороны работают по освобождению передовой полосы, речь идет о контрбатарейной борьбе.

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