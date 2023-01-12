ВСУ показали британскую гаубицу L119 в действии (видео)

В сети появилось видео, на котором украинские военные показали процесс зарядки и выстрел из британской гаубицы 105-мм калибра L119.

Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. Локация съемки не сообщается.

Вооруженные Силы Украины активно применяют 105-мм британские гаубицы L119, о включении которых в новый пакет помощи объявил 21 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Тогда сообщалось о передаче 36 единиц этой артсистемы, которая также называется 105 Light Gun.

Что известно о L119

L119 – легкая британская 105 мм гаубиц, которая также используется армией США, где обозначается как М119. Обычно пушка буксируется с помощью военного внедорожника M1097 или M1152 (HMMWV), ее можно легко поднять на вертолете или сбросить с парашютом.

Гаубица была разработана и изготовлена Британскими Королевскими артиллерийскими заводами в качестве легкой пушки L118. В конфигурации L118 105 мм, боеприпасы имеют отдельный заряд боеприпасов, а не полуфиксированный снаряд и метательный заряд, как иногда отмечается.

L118 поступила на вооружение английской армии в 1976 году и употребляется парашютными и полевыми артиллерийскими полками. Она принимала участие в боях во время Фолклендской войны, когда 30 орудий выстреливали до 400 выстрелов на пушку ежедневно, в основном на "супер заряде" – то есть самый мощный доступный метательный заряд. L119 – это L118, переконфигурированный для стрельбы из стандарта НАТО 105 мм артиллерийских боеприпасов.

В 1987 году было достигнуто соглашение о производстве L119 по лицензии США как M119, чтобы заменить гаубицу M102.

Если сравнивать советскую 122-мм Д-30 с британской гаубицей, то L119 гораздо быстрее можно привести в бой. Также преимущество британской пушки в возможности применять снаряды активно-реактивного типа, потому что это дает дальность стрельбы на 19 км - против 15 км у Д-30.

Характеристики L119

Калибр: 105 мм;

Вес: 2130-2320 кг; Вес ствола: 630 кг;

Длина: 8,8 м;

Высота: При боевой готовности: 2,21м; При транспортировке: 1,37м;

Экипаж: 4-6 человек;

Частота выстрелов: 6-8 выстрел/мин;

Дальность стрельбы: 11,5-19,5 км в зависимости от снарядов.

Ранее, в сети появилось эффектное видео работы пары украинских вертолетов Ми-8 и Ми-24.

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