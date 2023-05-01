ВСУ пошли в контрнаступление на отдельных участках в Бахмуте – Сырский объяснил, что происходит

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил позиции украинских бойцов по нескольким направлениям. Генерал-полковник утверждает, что бойцам ВСУ на Бахмутском направлении удалось произвести контрнаступательные действия.

Как сообщает Military Media Center, Сырский отметил, что на Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Он отметил, что враг проводит многочисленные атаки, чтобы прорвать оборону ВСУ по нескольким направлениям.

"Впрочем, благодаря стойкости и мужеству защитников Крепости, действия врага потерпели неудачу", — добавил он.

По словам Сырского, чтобы достичь каких-либо успехов и продвинуться вперед, российская армия бросает на убой бесчисленные силы.

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"Несмотря на значительные потери, в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы "вагнера", бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается. Ситуация довольно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", – добавил командующий Восточной группировкой войск.

Относительно Лиманского направления Сырский говорит, что украинские защитники в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы врага.

"Попытки врага захватить наши позиции не удались. Противник понес потери, нами были взяты в плен 10 вражеских солдат", — добавил генерал.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал контрнаступление ВСУ и объяснил, состоится ли оно весной, как он ранее прогнозировал.

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