ВСУ превратили российский танк в металлолом дроном-камикадзе (эффектное видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта ликвидировали русский танк.

Для этого защитники Украины использовали дрон-камикадзе. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"Маленькие проделки аэроразведки стали взрослее. Продолжение следует", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как российский танк стоит на позиции в ожидании, а вокруг него передвигаются оккупанты. На следующих кадрах виден запуск дрона-камикадзе и точный удар беспилотника.

Точное время и место уничтожения российского танка не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее аэроразведка обезвредила автомобиль с россиянами. В момент подлета дрона российский боец пытался снять работу украинского беспилотника.

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