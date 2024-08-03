ВСУ уничтожили подлодку 'Ростов-на-Дону' и поразили несколько С-400 оккупантов в Крыму

Силы обороны Украины нанесли удары по подлодке оккупантов "Ростов-на-Дону" в Крыму. Также повреждения получили ЗРК С-400.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что 2 августа подразделениями ракетных войск во взаимодействии с подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины были существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Кроме того, в результате успешной атаки в порту Севастополя украинские воины поразили подлодку Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону". Корабль затонул на месте.

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Добавим, эта подлодка является одной из четырех подлодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр". "Ростов-на-Дону" был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения. В дальнейшем производился его ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани.

Напомним, в Крыму атаковали судоремонтный завод ЧФ России.

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