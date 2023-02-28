ВСУ уничтожили вражескую БМП на Донбассе (видео)

Украинские военные с нескольких ударов уничтожили вражескую технику в Донецкой области. В частности, наши защитники ликвидировали БМП россиян.

Уничтожением техники оккупантов занимались бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Об этом сообщили на канале оперативного командования "Север" в Telegram.

"Мощная работа казаков из 72 ОМБр им. Черных Запорожцев на восточном фронте", – говорится в сообщении.

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На видео, снятое с помощью беспилотника, можно увидеть, что российская БМП двигается по дороге, покрытой воронками. В какой-то момент происходит взрыв, однако оккупанты продолжают движение.

Затем во вражескую технику попадает еще один снаряд, предположительно выпущенный из переносного противотанкового ракетного комплекса. Впрочем, россияне дальше идут, несмотря на возгорание БМП и отлетевшие куски корпуса.

После третьего удара российская военная техника доезжает еще на определенное расстояние, вероятно, по силе инерционного движения. Можно увидеть, что из БМП валит густой дым.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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