ВСУ выравнивают фронт на Таврическом направлении, россияне потеряли почти три роты

Украинские военные имеют частичный успех в продвижении на Таврическом направлении. За сутки защитникам Украины удалось уничтожить около трех рот оккупантов.

Также была уничтожена 21 единица техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Таврическое направление. Продвижение наших сил продолжается. Есть частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны направления в течение суток выполнили 1222 огневых задач.

Украинские военные за сутки смогли ликвидировать, в частности, 2 ББМ, 2 БПЛА "Орлан-10", самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" и автомобильную технику. Кроме того, защитники уничтожили пять складов боеприпасов россиян.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о значительных успехах Сил обороны на Таврическом направлении. По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в сутки выполнили до тысячи огневых задач.

Были уничтожены почти четыре роты россиян и 15 единиц военной техники противника.

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