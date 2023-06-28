ЗСУ вирівнюють фронт на Таврійському напрямку, росіяни втратили майже три роти

Українські військові мають частковий успіх у просуванні на Таврійському напрямку. За добу захисникам України вдалося знищити майже три роти окупантів.

Також була знищена 21 одиниця техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

"Таврійський напрямок. Просування наших сил триває. Маємо часткові успіхи, противник місцями відступає, а наші воїни вирівнюють фронт", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони напрямку протягом доби виконали 1222 вогневих завдання.

Українські військові за добу змогли ліквідувати, зокрема, 2 ББМ, 2 БпЛА "Орлан-10", самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика", реактивну систему залпового вогню БМ-21"Град" та автомобільну техніку. Крім того, захисники знищили п'ять складів боєприпасів росіян.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про значні успіхи Сил оборони на Таврійському напрямку. За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку за добу виконали до тисячі вогневих завдань.

Було знищено майже чотири роти росіян та 15 одиниць військової техніки противника.

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