ПЦУ будет просить перенести День защитников и защитниц с 14 на 1 октября: причины

Одновременно с днем Покрова Пресвятой Богородицы отмечают День защитников и защитниц Украины. Из-за этого, Православная церковь Украины будет просить о переносе государственного праздника, который праздновали 14 октября, на 1 октября.

Об этом сообщил митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) в интервью Радио Свобода. Так, после принятия решения о переходе на новый юлианский календарь праздник Покрова будет приходиться на 1 октября.

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"Моя была инициатива обратиться в соответствующие органы государственной власти, в чьей компетенции это находится, об урегулировании этого вопроса согласно церковному календарю по новому стилю, как мы его называем, согласно тем праздникам, которые к нему привязаны. А это Покров и День Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, которые совпадают с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря – он и так уже был объявлен государством выходным днем", – рассказал митрополит Александр.

14 октября Украина отмечает День защитников и защитниц, этот день является официальным выходным. Исторически праздник связан с церковным днем Покрова Пресвятой Богородицы, который по одобренному ПЦУ новоюлианским календарем будет приходиться на 1 октября.

Напомним, ВЦУ перешла на новый календарь.

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