Втрое больше горы Эверест: к Земле приближается огромная комета

Астрономы заявили, что комета, втрое больше горы Эверест, взорвалась в космосе и приближается к Земле. Она не будет соприкасаться с поверхностью нашей планеты, однако ее можно будет увидеть невооруженным глазом.

Как сообщает Daily Mail, ближайшую точку к нашей планете космический объект достигнет 21 апреля 2024 года.

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Космический камень, получивший название 12P/Понс-Брукс, известен как криовулканическая комета или холодный вулкан. Он имеет твердое ядро ​​с ориентировочным диаметром 30 км и состоит из льда, пыли и газов, которые действуют немного подобно карбонизации в бутылке с газированным напитком.

Это потому, что при нагревании солнцем давление внутри этой криомагмы продолжает расти, пока азот и угарный газ не взорвутся и не выбросят ледяные обломки из-за больших трещин в оболочке ядра.

Издание пишет, что космический камень, получивший название 12P/Понс-Брукс, известен как криовулканическая комета или холодный вулкан. Впервые он был обнаружен 12 июля 1812 года.

Отмечается, что подковообразная форма камня напоминает космический корабль "Тысячелетний сокол" из "Звездных войн".

"Хотя Понс-Брукс будет ближе всего к Земле в апреле 2024 года, прогнозируется, что он достигнет величины +4, поэтому его можно будет увидеть невооруженным глазом также в мае и июне 2024 года", – пишет издание.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

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