Выбирайте специальный гель для стирки и не замачивайте: как стирать вязаную одежду

Вязаные вещи требуют особого ухода, особенно во время стирки. Неправильная стирка портит его и отрицательно сказывается на виде.

Стирка вязаной одежды

Шерсть лучше стирать вручную. Машинная стирка плохо влияет на прочность ткани. Не замачивайте шерстяные вещи надолго, вода нарушает структуру волокон, от чего вещь деформируется.

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Стирать вязаную одежду следует хозяйственным мылом или детским гелем для стирки. Лучший выбор для очистки вязаной одежды – гель для стирки.

Вязаные вещи стирайте и полощите при температуре не выше 30 градусов.

После стирки несколько раз прополощите одежду, ведь если на ней останется моющее средство, вещь потеряет мягкость.

Чтобы вернуть вязаным вещам упругость добавьте к воде для полоскания 1 ст. ложку уксуса. Выкручивать их категорически запрещено – просто дайте воде стечь или заверните вещь в полотенце. На сушилке расстелите полотенце и выложите на него вязаную одежду.

Напомним, мы уже писали, как отстирать постель до идеальной чистоты.

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