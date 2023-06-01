Обирайте спеціальний гель для прання та не замочуйте: як прати в’язаний одяг

В’язані речі вимагають особливого догляду, особливо під час прання. Неправильне прання псує його та негативно позначається на вигляді.

Прання в'язаного одягу

Вовну найкраще прати вручну. Машинне прання погано впливає на міцність тканини. Не замочуйте вовняні речі надовго, вода порушує структуру волокон, від чого річ деформується.

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Прати в’язаний одяг варто господарським милом або дитячим гелем для прання. Найкращий вибір для очищення в‘язаного одягу – гель для прання.

В'язані речі періть та полощіть при температурі не вище 30 градусів.

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Після прання кілька разів прополощіть одяг, адже якщо на ньому залишиться мийний засіб, річ втратить м’якість.

Щоб повернути в’язаним речам пружність додайте до води для полоскання 1 ст. ложку оцту. Викручувати їх категорично заборонено – просто дайте воді стекти або загорніть річ у рушник. На сушарці розстеліть рушник та викладіть на нього в’язаний одяг.

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