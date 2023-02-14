Выключайте, чтобы экономить: какая техника потребляет электроэнергию в выключенном состоянии

Во время отключения электроэнергии украинцам советуют вынимать все электроприборы из розетки. Это должно защитить технику от скачков напряжения, которые случаются, когда свет появился. Энергетики просят выключать телевизор, холодильник, микроволновку, стиральную машину и другие приборы из розетки, чтобы не усугублять критическую ситуацию в энергетике.

"Когда выключают свет, а у вас включены мощные приборы, например бойлеры, стиральные машины, обогреватели, то в момент включения идет большой ток. Это может привести, во-первых, к тому, что в трансформаторной подстанции что-нибудь может сгореть. Условно говоря, когда включили свет, он еще минут 5 подождал, чтобы все стабилизировалось, чтобы напряжение не скакало, а потом уже подключает ваши приборы", – рассказал глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин.

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К тому же некоторые приборы потребляют достаточно много электроэнергии даже выключенными или в режиме ожидания. Их следует полностью отключать от розетки на ночь или когда дома никого нет, чтобы сэкономить деньги. Об этом пишет Sante Plusmag. Выключать приборы можно либо вручную, либо с помощью специальных реле с таймером.

Больше всего света "съедают" микроволновые печи, электрочайники, блендеры, тостеры и другая мелкая кухонная техника.

Ноутбуки, смартфоны и другие мобильные гаджеты тоже лучше не оставлять ночью на зарядке, ведь это отрицательно влияет на работу аккумулятора.

В то же время, не следует отключать стиральные и посудомоечные машины сразу после работы, это может быть контрпродуктивно. Они используют время ожидания для обнаружения утечки воды. Поэтому их нужно отключать только при выключении света.

Современные телевизоры, ноутбуки, игровые приставки и подобные устройства используют очень мало электроэнергии в режиме ожидания.

"Они все идут как для европейского рынка, а в Европе более 10 лет назад был принят специальный закон о том, что потребление в режиме ожидания должно быть, например, не более 2-5 Вт. Это меньше светодиодной лампочки. Крупнейшие потребители по квартирам – бойлеры, электроотопление, плиты, микроволновые печи ", – объяснил Литвин.

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