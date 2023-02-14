Вимикайте, щоб заощаджувати: яка техніка споживає електроенергію у вимкненому стані

Під час відключень електроенергії, українцям радять виймати усі електроприлади із розетки. Це має захистити техніку від стрибків напруги, які трапляються коли світло з'явилось. Енергетики просять вимикати телевізор, холодильник, мікрохвильову піч, пральну машину та інші прилади з розетки, щоб не погіршувати критичну ситуацію в енергетиці.

"Коли вимикають світло, а у вас включені потужні прилади, наприклад бойлери, пральні машини, обігрівачі, то в момент включення йде великий струм. Це може призвести, по-перше, до того, що в трансформаторній підстанції щось може згоріти. Умовно кажучи, коли увімкнули світло, він ще хвилин 5 почекав, щоби все стабілізувалося, щоб напруга не скакала, а потім уже підключає ваші прилади", – розповів глава Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин.

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До того ж деякі прилади споживають досить багато електроенергії навіть вимкненими чи в режимі очікування. Їх варто повністю відключати від розетки на ніч або коли вдома нікого немає, щоб заощадити гроші. Про це пише Sante Plusmag. Вимикати прилади можна або вручну, або за допомогою спеціальних реле з таймером.

Найбільше світла "з'їдають" мікрохвильові печі, електрочайники, блендери, тостери та інша дрібна кухонна техніка.

Ноутбуки, смартфони та інші мобільні гаджети також краще не залишати вночі на зарядці, адже це негативно впливає на роботу акумулятора.

Водночас не слід відключати пральні та посудомийні машини відразу після роботи, це може бути контрпродуктивно. Вони використовують час очікування для виявлення витоку води. Тому їх потрібно відключати лише у разі вимкнення світла.

Сучасні телевізори, ноутбуки, ігрові приставки та схожі пристрої використовують дуже мало електроенергії в режимі очікування.

"Вони всі йдуть як для європейського ринку, а в Європі більш як 10 років тому було прийнято спеціальний закон про те, що споживання в режимі очікування має бути, наприклад, не більше 2-5 Вт. Це менше, ніж світлодіодна лампочка. Найбільші споживачі по квартирах – бойлери, електроопалення, плити, мікрохвильові печі", – пояснив Литвин.

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