У Yasno розповіли, як платити за електроенергію менше

Комунальні платежі можуть становити значну частину доходів, тому завжди краще заощаджувати кожну копійку та не платити більше, ніж треба. Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, як українці можуть платити за електропостачання менше.

Щоб зекономити на комунальних платежах і не сплачувати комісію, всі розрахунки слід проводити онлайн. Оплатити рахунок онлайн зовсім не складно і навіть не потрібно заповнювати папірці та чекати кур'єра. А якщо платити за спожиті послуги в особистому кабінеті чи за посиланням з Viber/SMS, то комісія не буде нараховуватись.

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Щоб заплатити за електроенергію без комісії:

Зайдіть в особистий кабінет на сайті Yasno та натисніть "Обрати електронний рахунок";

Натисніть "Замовити електронний рахунок на Viber";

Заповніть форму та залиште позначку навпроти пункту "Я хочу щомісяця отримувати електронні рахунки".

Сергій Коваленко також радив українцям вчасно передавати показники лічильника, щоб платити лише за спожиту електроенергію. А у газопостачальній компанії НАК "Нафтогаз України" розповіли, до якого числа потрібно передавати показники лічильників газу, щоб не платити більше.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці починають вдаватися в питання: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи у 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили.

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