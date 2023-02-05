Низка українців може сплачувати за комуналку лише 50% від вартості: подробиці

Починаючи з лютого окремі категорії громадян будуть сплачувати за комуналку більше. Про це ви можете дізнатися з попереднього нашого матеріалу.

Втім, більшість комунальних тарифів в Україні не здорожчають. Навіть навпаки, деякі категорії громадян отримають 50% знижки на сплату за спожиті послуги.

Як повідомили на сторінці Пенсійного фонду у Фейсбуці, зокрема, таку пільгу надаватимуть вдовам загиблих українських захисників. Це передбачено у ст. 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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У ПФУ зазначають, що пільга надається без урахування середньомісячного доходу на наступні послуги:

управління багатоквартирним будинком;постачання та розподілу природного газу, електричної і теплової енергії;

постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

поводження з побутовими відходами;

оплата абонентського обслуговування для споживачів за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг;

за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньо-будинкових систем про надання комунальних послуг, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об'єднання співвласників, житлово-будівельний (житловий) кооператив, та витрат на комунальні послуги в такому будинку;придбання твердого палива і скрапленого газу.

Зазначається, що при розрахунках плати за опалення та користування житлом площа, на яку надається знижка, становить 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

"Якщо ж дружина є непрацездатною і проживає у сім'ї, яка складається лише з непрацездатних осіб, 50-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла надається на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку оплати, та 21 кв. м на сім'ю)", – додали у фонді.

У ПФУ пояснили, що пільги на оплату за житло, комунальні послуги та паливо надаватимуться незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці починають вдаватися в питання: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи у 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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