Ряд украинцев может платить за коммуналку только 50% от стоимости: подробности

Начиная с февраля, отдельные категории граждан будут платить за коммуналку больше. Об этом вы можете узнать из предыдущего нашего материала.

Впрочем, большинство коммунальных тарифов в Украине не удорожают. Даже наоборот, некоторые категории граждан получат 50% скидки на оплату потребленных услуг.

Как сообщили на странице Пенсионного фонда в Facebook, в частности, такую льготу будут предоставлять вдовам погибших украинских защитников. Это предусмотрено ст. 15 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Читайте также: Аналитики спрогнозировали, как вырастет коммуналка в 2023 году в Украине

Видео дня

В ПФУ отмечают, что льгота предоставляется без учета среднемесячного дохода на следующие услуги:

управление многоквартирным домом; снабжение и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии;

снабжение горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения;

обращение с бытовыми отходами;

оплата абонентского обслуживания для потребителей по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг;

по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг, а также расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме; приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

При расчетах платы за отопление и пользование жильем площадь, на которую предоставляется скидка, составляет 21 кв. м на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

"Если жена нетрудоспособна и проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, 50-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья предоставляется на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку оплаты, и 21 кв. м на семью)", – добавили в фонде.

В ПФУ объяснили, что льготы на оплату за жилье, коммунальные услуги и топливо будут предоставляться независимо от вида жилья или формы собственности на него.

Напомним, что Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы начинают вдаваться в вопрос: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!