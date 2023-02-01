У газопостачальній компанії НАК "Нафтогаз України" розповіли, до якого числа потрібно передавати показники лічильників газу, щоб не платити більше. Про це повідомила пресслужба компанії.

Передавати свідчення потрібно у певний час, адже точні терміни пов'язані з особливостями роботи систем розрахунку споживання газу. Так, 6 числа кожного місяця облгази починають аналізувати дані, а з цього дня компанії зупиняють прийом інформації від споживачів.

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Якщо ви забули, якого числа потрібно передати показники лічильників за газ, або ж не встигли зробити це вчасно, розрахунок проводиться за іншою схемою. Компанія орієнтується на запланований місячний обсяг споживання.

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Також зазначено, що постачальник газу не бачить показників лічильника, які передає сам споживач в облгаз. Вони використовують для нарахування плати за спожитий газ виключно обсяг, який їм передають обласні компанії.

Передати показники вашому оператору облгазу (ГРС) можна одним із двох способів:

на сайті або в чат-боті вашого облгазу;

зателефонувавши в контакт-центр вашого облгазу.

Нагадаємо, раніше газопостачальні компанії оприлюднили ціни на газ у 2023 році.

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