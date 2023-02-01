В газоснабжающей компании НАК "Нефтегаз Украины" рассказали, в какое число нужно передавать показатели счетчиков газа, чтобы не платить больше. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Передавать показания следует в определенное время, ведь точные сроки связаны с особенностями работы систем расчета потребления газа. Да, 6 числа каждого месяца облгазы начинают анализировать данные, а с этого дня компании останавливают прием информации от потребителей.

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Если вы забыли, какого числа нужно передать показатели счетчиков за газ, или не успели сделать это вовремя, расчет производится по другой схеме. Компания ориентируется на планируемый месячный объем потребления.

Видео дня

Также отмечено, что поставщик газа не видит показателей счетчика, которые передает потребитель в облгаз. Они используют для начисления платы за потребленный газ исключительно объем, переданный им областными компаниями.

Передать показатели вашему оператору облгаза (ГРС) можно одним из двух способов:

на сайте или в чат-боте вашего облгаза;

позвонив в контакт-центр вашего облгаза.

Напомним, ранее газоснабжающие компании обнародовали цены на газ в 2023 году.

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