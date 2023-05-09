Выплаты для украинцев, пострадавших от войны: как получить 6000 грн от ACTED

Украинцы, понесшие убытки от войны, могут получить финансовую помощь от французской неправительственной гуманитарной организации ACTED.

Размер выплат составляет 6600 гривен на каждого члена семьи и предоставляется в течение трех месяцев. Об этом сообщается на странице ACTED в Facebook.

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Претендентами на выплаты (в первую очередь) являются отец или мать, которые самостоятельно воспитывают детей, пожилые люди. Помощь будет доступна и следующим категориям украинцев:

Семьям, воспитывающим детей с инвалидностью; Многодетным семьям; Семьям, в которых проживают беременные, или кормящие женщины, или лица, нуждающиеся в посторонней заботе; Семьям, чье жилье повреждено или разрушено в результате боевых действий.

Международная организация ACTED будет выплачивать деньги переселенцам, выехавшим из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей. Однако если вы получали помощь как переселенец от других международных организаций, то на выплату претендовать не сможете. Для получения помощи необходимо обратиться по телефону 0 800 33 69 36 (с 09:00 до 16:00 в рабочие дни) и оставить заявку. После рассмотрения и одобрения заявки с истцом свяжутся, чтобы уточнить все детали.

Денежные средства, в случае одобрения заявки, можно будет получить на карточку путем перевода на отделение "Ощадбанка" или оформить выплаты на отделение "Укрпочты".

Узнать больше об этом виде помощи можно по этой ссылке.

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