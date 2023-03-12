Выплаты военнослужащим для решения социально-бытовых нужд: кто может получить деньги

Для украинских военнослужащих доступна выплата по решению социально-бытовых вопросов. Деньги наши защитники могут получить раз в год.

Как сообщает издание "Армия.Inform", выплаты для решения социально-бытовых нужд доступны военнослужащим рядового и командного состава – кроме срочной службы. Это касается случаев, предусмотренных поручением Минобороны №2683 от 1 февраля 2023 года. Размер пособия не будет превышать месячного денежного довольствия военнослужащего.

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Основания для получения помощи:

смерть военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей;

ранение военнослужащего при выполнении задач во время военного положения;

в случае наличия у военнослужащего инвалидности, полученной в результате ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Украины;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно: онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и/или химиотерапия); заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит B, C;

непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью (суммарно более 30 дней подряд) вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств.

Также деньги будут выплачиваться семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или признанных безвестно отсутствующими.

Деньги выплачиваются по месту службы согласно рапорту военнослужащего в соответствии с приказом командира, который должен получить соответствующее поручение от высшего командования "по подчиненности с указанием размера помощи".

"В рапорте на имя командира воинской части указывается причина обращения и прилагаются документы, подтверждающие ее", – пишет издание.

Отмечается, что этот вид пособия не является обязательной выплатой, в том числе и в случае увольнения.

Напомним, с 1 февраля 2023 г. начал действовать новый Порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военным Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД.

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