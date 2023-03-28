Выращиваем огурцы и помидоры правильно: когда переносить рассаду в открытый грунт

В последнее время в Украине установилась нестабильная погода, поэтому опытные огородники советуют не торопиться высаживать рассаду в открытую почву. Значительные перепады температур могут уничтожить хрупкие побеги.

Соблюдение температурного режима при высадке рассады – одно из важных условий получения высокого урожая. Если не дождаться стабильного тепла на улице, холод задержит развитие взорванной рассады и уменьшит будущий урожай. Рассада высаживается для ускорения роста растений. Конечно, можно посадить семена и в открытую почву, но тогда теряется время на выращивание урожая. Да, чем южнее вы живете, тем раньше можно высаживать рассаду огурцов и помидоров.

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При этом за несколько недель до пересадки растений в открытую почву саженцы должны пройти "закалку": их выносят из дома на улицу, постепенно увеличивая время их пребывания на свежем воздухе.

Огурцы теплолюбивые растения. Высаживайте их рассаду, когда устанавливается более или менее устойчивая теплая погода. Это примерно середина апреля. Жителям северных районов лучше это делать в мае. В общем, в открытый грунт огурцы пересаживаются примерно через 2-3 недели после посева семян на рассаду.

Для рассады огурцов можно использовать пластиковые стаканчики, баночки от сметаны, торфяные горшки и даже яичную скорлупу. Перед посевом семена замачивают в растворе марганцовки, после чего кладут на влажную ткань. Когда появляются первые ростки, начинают высаживать растения в горшки шириной 6-10 сантиметров.

А еще очень важно высаживать рассаду в почву вовремя. Пересаживать огурцы нужно через несколько недель после посадки рассады, как только появились темно-зеленые листочки.

При переносе огурцов в открытый грунт нужно учесть один аспект. Для них наиболее подходит то место, где раньше росли лук, чеснок, помидоры, кукуруза, капуста или бобовые.

Помидоры – наиболее требовательное и требовательное к температурному режиму растение. На рассаду их сажают примерно за 60 дней до момента пересадки в открытый грунт. Поздние сорта высаживаются за 40-50 дней.

Пересадку же рассады томатов производят тогда, когда окончательно установится теплая погода. Это середина мая.

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До начала посева рекомендуется подвергнуть семенам термической обработке – это нужно для его обеззараживания. Производится такая обработка достаточно просто. Для этого достаточно поместить семена в очень теплое место (около 50 градусов) и оставить их там на трое суток. Что касается почвы, то для него опытные огородники обычно выбирают смесь дерна и перегноя, при этом не забывая добавлять туда полезные минеральные удобрения.

Перед посадкой контейнеры с грунтом нужно поместить в теплое место и обильно полить. Сажать семена необходимо в несколько рядов с промежутками около пяти сантиметров между каждыми. Глубоко сажать семена не нужно, иначе всходы потом придется ждать слишком долго. После посадки семян контейнер закрывается полиэтиленом. Очень важно, чтобы на емкости с рассадой попадало достаточно солнечного света. Поэтому наиболее подходящее место для них – подоконник или, например, стол у окна.

В комнате, где находится рассада, необходимо поддерживать температурный режим не менее 22-23 градусов, а лучше 25. Если в помещении слишком тепло, рост рассады либо замедляется, либо совсем прекращается. Первые всходы в почве появляются уже на 3-7 день.

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