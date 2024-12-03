Вырастет ли в Украине стоимость электроэнергии и какие факторы могут на это повлиять

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк в программе " Киев 24 " рассказал об актуальной ситуации в украинской энергетической отрасли и заверил население в отсутствии планов повышения стоимости электроэнергии.

По словам парламентария, установленная правительством цена в 4,32 копейки достаточно для обеспечения безубыточной работы энергетических компаний. государственными предприятиями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будут работать с минимальными потерями, частично компенсируя их за счет собственной генерации.

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Нагорняк отметил два ключевых момента:

- стоимость электроэнергии для потребителей не возрастет

- Основная задача - обеспечить стабильное электроснабжение населения

В то же время, депутат признал возможность технических перебоев в случае враждебных атак на энергетическую инфраструктуру. Однако украинская сторона прилагает максимум усилий по уменьшению дефицита в энергосистеме и минимизации отключений света в течение зимнего периода.

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