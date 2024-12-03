Чи зросте в Україні вартість електроенергії та які фактори можуть на це вплинути

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк у програмі "Київ 24" розповів про актуальну ситуацію в українській енергетичній галузі та запевнив населення у відсутності планів підвищення вартості електроенергії.

За словами парламентаря, встановлена урядом ціна в 4,32 копійки є достатньою для забезпечення беззбиткової роботи енергетичних компаній. ими втратами, частково компенсуючи їх за рахунок власної генерації.Державні підприємства "Енергоатом" та "Укргідроенерго" працюватимуть з мінімальн

Читайте також: Хто з українських пенсіонерів після 65 років не отримає доплати до пенсії

Нагорняк наголосив на двох ключових моментах:

- Вартість електроенергії для споживачів не зросте

- Основне завдання — забезпечити стабільне електропостачання населення

Водночас депутат визнав можливість технічних перебоїв у разі ворожих атак на енергетичну інфраструктуру. Однак українська сторона докладає максимум зусиль для зменшення дефіциту в енергосистемі та мінімізації відключень світла впродовж зимового періоду.

Нагадаємо, ми вже писали, коли вчителі можуть вийти на пенсію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!