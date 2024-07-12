Взрывы и столб дыма: в Мариуполе атакован аэродром оккупантов (видео, фото)

Во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе раздались взрывы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По словам мариупольцев, взрывы слышны в Приморском районе. За улицей Флотской поднялся столб дыма. Также сообщают о звуках взрывов за городом.

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По предварительной информации, возможный прилет произошел в районе аэропорта. Сообщается, что там недавно был вице-премьер правительства России Марат Хуснулин и главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

Оккупационные источники сообщают о "перехвате 5 ракет HIMARS". Однако судя по публикующим в сети фото и видео, вероятно, речь идет о прилете ракеты.

Взрывы в Мариуполе. Источник: t.me/mrplSprotyv Взрывы в Мариуполе. Источник: t.me/mrplSprotyv

Взрывы в Мариуполе. Источник: t.me/mrplSprotyv Взрывы в Мариуполе. Источник: t.me/mrplSprotyv

Взрывы в Мариуполе. Источник: t.me/mrplSprotyv Взрывы в Мариуполе. Источник: t.me/mrplSprotyv

Взрывы в Мариуполе. Источник: t.me/mrplSprotyv Взрывы в Мариуполе. Источник: t.me/mrplSprotyv

Взрывы в Мариуполе. Источник: t.me/mrplSprotyv Взрывы в Мариуполе. Источник: t.me/mrplSprotyv

Взрывы в Мариуполе. Источник: t.me/mrplSprotyv Взрывы в Мариуполе. Источник: t.me/mrplSprotyv

Пока неизвестно о жертвах и пострадавших.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в районе аэродрома врага происходит повторная детонация.

Тем временем Телеграм-канал CyberBoroshno сообщает, что в Мариуполе произошло попадание по ЗРК врага.

"Вероятнее всего, была поражена позиция С-300В", – отмечается в сообщении.

Напомним, ночью 11 июля сразу несколько регионов россии были атакованы дронами. БПЛА долетели до подмосковного Ступино.

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