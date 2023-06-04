Взрывы в Крыму: оккупанты заявили об атаке дронов в Джанкое (видео)

Утром 4 июня в оккупированном россиянами Крыму местные жители сообщили о звуках взрывов. Отмечалось, что они прогремели у аэропорта в городе Джанкой.

Так называемый советник самопровозглашенного "председателя Крыма" Сергея Аксенова Олег Крючков заявил, что в Джанкое якобы сбили беспилотник. Он добавил, что в результате взрывов повреждены несколько домов в частном секторе.

Читайте также: "Бавовна" в Крыму: говорят о ликвидации российских ФСБшников (фото)

"Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждения остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают", — написал он в Телеграм-канале.

Тем временем в соцсетях появилось видео, которое сняли подростки, застали взрывы на улице. Сразу после взрыва они бежали к укрытию, проклиная войну. Осторожно, нецензурная лексика:

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал жителей временно оккупированного Крыма начать подготовку к деоккупации. В частности, он советует обустроить укрытие и запастись достаточным количеством воды.

А в украинской разведке посоветовали крымским коллаборантам и представителям так называемой власти полуострова поскорее покинуть Крым, потому что деоккупация полуострова неизбежна.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!