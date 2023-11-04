Взрывы в Крыму: столб дыма поднялся вблизи Керченского судоремонтного завода (фото и видео)

Вечером 4 ноября в оккупированном Крыму раздавались взрывы. Стало известно, что атакован судоремонтный завод в Керчи.

По данным канала "Крымский ветер", на судостроительном заводе в Керчи имеется попадание в малый ракетный корабль строящегося проекта 22800 "Каракурт".

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"В сторону судостроительного завода в Керчь поехали пожарные машины, а за ними – фуры с российскими воинами", – говорится в сообщении.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов прокомментировал события на полуострове: "В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет".

Напомним, на днях у Роботиного на Запорожском направлении бойцы Сил обороны захватили позицию российских боевиков. Штурмовики 65-й отдельной механизированной бригады вчетвером атаковали десяток оккупантов.

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