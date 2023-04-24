Взрывы в Севастополе: оккупанты говорят об атаке надводных беспилотников (фото, видео)

Ночью 24 апреля во временно оккупированном Севастополе были зафиксированы взрывы. Оккупанты заявили, что российский флот "отбивал надводные беспилотники".

В 04:08 Михаил Развожаев сообщил, что флот России "отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде". Все службы города находятся в готовности.

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"Сегодня, начиная с 03.30 утра, была попытка атаки на Севастополь. По ситуации сейчас: один надводный дрон уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никаких объектов не повреждено. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", – добавил оккупационный губернатор.

После ночных взрывов в бухте Севастополя в некоторых прибрежных домах выбиты окна и разбито освещение возле рекламы. Также от взрывной волны открылась балконная дверь и окна в новостройке.

Напомним, ранее бойцы Президентской бригады показали видео своей работы на активном направлении фронта. Защитники ударили сначала по окопам врага, затем ликвидировали пулеметчика и станковый автоматический гранатомет россиян.

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