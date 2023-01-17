"Я буду их проклинать до конца жизни": родственник ребенка, погибшего под завалами многоэтажки в Днепре, обратился к россиянам (видео)

Родственник ребенка, погибшего под завалами дома после ракетного обстрела Днепра, обратился к россиянам

Мужчина показал на своем смартфоне видео, на котором был снят еще живой годовалый ребенок.

Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. Отмечается, что это родственник ребенка, погибшего под завалами многоэтажного дома в Днепре, разрушенного российской ракетой. Человек не сдерживая эмоций и слез проклял захватчиков.

"Вот россияне нашли Бандеру в Украине, в Днепре, которого завалило под плитами. Будьте вы прокляты, россияне, кац***апы вы хре***овые, чтобы вы все повздыхали", – говорит он.

Муж сказал, что будет проклинать их до конца жизни, ведь не может простить содеянное.

По состоянию на 13.00 17 января поисково-спасательные работы в г. Днепр на месте ракетного удара завершены. Спасены 39 человек – из них 6 детей, погибли 44 человека – из них 5 детей, травмированы 79 человек – из них 16 детей.

Ранее спасатели показали видео, как проходит разбор завалов в разрушенном ракетой россиян доме в Днепре.

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