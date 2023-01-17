"Я буду їх клясти до кінця життя": родич дитини, яка загинула під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, звернувся до росіян (відео)

Чоловік показав на своєму смартфоні відео, на якому була зафільмована ще жива однорічна дитина.

Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. Зазначається, що це родич дитини, яка загинула під завалами багатоповерхового будинку в Дніпрі, який зруйнувала російська ракета. Чоловік не стримуючи емоцій та сліз прокляв загарбників.

"Оце росіяни знайшли Бандеру в Україні, в Дніпрі, якого завалило під плитами. Будьте ви прокляті, росіяни, кац***апи ви хре***ові, щоб ви всі повиздихали", – говорить він.

Відео дня

Чоловік сказав, що буде клясти їх до кінця життя, адже не може пробачити скоєне.

Станом на 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. Врятовано 39 осіб – з них 6 дітей, загинуло 44 особи – з них 5 дітей, травмовано 79 осіб – з них 16 дітей.

Раніше рятувальники показали на відео, як проходить розбір завалів у зруйнованому ракетою росіян будинку в Дніпрі.

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